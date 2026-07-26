Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Κυριακής 26 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, για παράβαση της νομοθεσίας περί κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα λειτουργούσε ορχήστρα, με τη μουσική να αναπαράγεται σε ένταση που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του καταστήματος.