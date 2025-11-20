Bιωματικό εργαστήρι υλοποιήθηκε στο ΓΕΛ Αγιάς

«Έχετε δοκιμάσει ποτέ φορώντας γάντια φούρνου να περάσετε χάντρες σε μια κλωστή; Πώς θα σας φαινόταν να περπατούσατε σε μια γραμμή κρατώντας ένα ζευγάρι κιάλια ανάποδα;» οι μαθητές της Β΄ τάξης του ΓΕΛ Αγιάς συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης / ενσυναίσθησης με σκοπό την ενημέρωση στις ατομικές διαφορές και την αποδοχή της διαφορετικότητας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Οι μαθητές μέσα από μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων προσπαθούν να φανταστούν πώς θα ένιωθαν οι ίδιοι αν αντιλαμβάνονταν τον κόσμο μέσω των αισθήσεων με διαφορετικό τρόπο. Τα παιδιά φορούν γυαλιά, γάντια, κιάλια, μάσκες και ακουστικά και αποκτούν νέες εμπειρίες. Δοκιμάζουν και προσπαθούν να μπουν στη θέση των συμμαθητών και των φίλων τους με αισθητηριακές και κινητικές δυσκολί

Το βιωματικό εργαστήρι ενσυναίσθησης αποτελεί μέρος του προγράμματος «Κατανοώντας τους φίλους» (Understanding friends) που υλοποίησαν τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ Ι κ.κ. Μαρία Μπαμπαλή, Σωτηρία Μπέτσιου και Βάσω Χατζούλη.