«AI & Ethics»: Ημερίδα του Aegean College πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα

Το Aegean College διοργάνωσε το απόγευμα της Πέμπτης την Ημερίδα με τίτλο «AI & Ethics», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να αναδείξει τις ηθικές, κοινωνικές και νομικές προκλήσεις που συνόδευσαν τη ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε καίριους τομείς, όπως η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η καθημερινή ζωή.

Μέσα από εισηγήσεις ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου, αναλύθηκαν ζητήματα όπως:

η υπεύθυνη και διαφανής χρήση της AI,

η λογοδοσία και η αξιοπιστία των αλγορίθμων,

η προστασία των προσωπικών δεδομένων,

καθώς και ο ρόλος της ηθικής στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού μέλλοντος.

Για το ζήτημα μίλησαν ο Γενικός Διευθυντής του Aegean College Λάρισας Πέτρος Γαλιατσάτος, η Ακαδημαϊκή Δ/ντρια του Aegean College Αγγελική Τσαμέτη και o Δ/ντης Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Ομίλου Όμηρος του Aegean, Παναγιώτης Οργαντζής.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, ενισχύοντας την κατανόηση των επιπτώσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης και προωθώντας μια υπεύθυνη προσέγγιση στην αξιοποίησή της.

Τους προβληματισμούς τους για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, εξέφρασαν στους χαιρετισμούς τους, τόσο η Αντιπεριφερειάρχης Ανδριάννα Κομήτσα όσο και ο Αντιδήμαρχος Λάρισας Θωμάς Ρετσιάνης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΣΘΕΒ Θεσσαλίας, με τη Γενική Διευθύντριά του, Έλενα Καματέρη, να επισημαίνει τη σημασία και την επικαιρότητα του θέματος. Στην τοποθέτησή της, ανέδειξε την ανάγκη η τεχνολογική πρόοδος να συμβαδίζει με τις αρχές της ηθικής.