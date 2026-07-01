Bίαιη επίθεση σε πρώην παίκτη της ΑΕΛ – Τον έστειλαν στα επείγοντα!

Σοκ έχει προκαλέσει στο σερβικό ποδόσφαιρο η βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο Μάρκο Γιοβάνοβιτς, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και νυν προπονητής της Τελεόπτικ.

Ο 37χρονος τεχνικός, που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ τη σεζόν 2017/18, καταγράφοντας 17 συμμετοχές (11 στη Super League και έξι στο Κύπελλο Ελλάδας), δέχθηκε επίθεση από τρία άγνωστα άτομα στον χώρο εργασίας του, στο Αθλητικό Κέντρο «Partizan–Teleoptik» («Zemunelo»).

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι δράστες του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, με τον Γιοβάνοβιτς να μεταφέρεται στο Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν

Μετά το περιστατικό, η Παρτιζάν εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση και ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Η Παρτιζάν καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή επίθεση στον Μάρκο Γιοβάνοβιτς, πρώην ποδοσφαιριστή της Παρτιζάν και νυν προπονητή της Τελεόπτικ. Ο Γιοβάνοβιτς δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και νοσηλεύεται στο Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών μετά το δυσάρεστο συμβάν.

Η Παρτιζάν απαιτεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές να διεξαγάγουν άμεσα και σε βάθος έρευνα, να εντοπίσουν όλους τους υπεύθυνους και να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, επισημαίνοντας πως εργαζόμενοι της Παρτιζάν και της Τελεόπτικ έχουν δεχθεί στο παρελθόν πιέσεις, απειλές και ακόμη και σωματικές επιθέσεις. Για τον λόγο αυτό ζητά αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στο προπονητικό κέντρο «Partizan–Teleoptik» όσο και στο γήπεδο της Παρτιζάν, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία αθλητών, προπονητών και εργαζομένων.

monobala.gr