Bίντεο από τη δράση σπείρας ληστών – Είχαν διαρρήξει σπίτι στη Λάρισα αρπάζοντας 26.000 ευρώ

Τη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε Χαλκιδική, Πέλλα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη αποκάλυψε, πριν λίγες ημέρες, αστυνομική έρευνα.

Ως μέλη της ομάδας κατηγορούνται τρεις Αλβανοί υπήκοοι (31, 32 και 33 ετών), εκ των οποίων ο πρώτος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Οι δράστες άνοιξαν σπίτι και στη Λάρισα αφαιρώντας χρηματικό ποσό 26.000 ευρώ.

Σε σχετικό βίντεο που παρουσίασε ο ΣΚΑΙ φαίνονται οι δράστες να μπαίνουν σε κατάστημα ψιλικών στη Χαλκιδική.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την εξακρίβωση τυχόν εμπλοκής της ομάδας και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr