Bερδικούσια: 42χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινωνία της Βερδικούσιας εξαιτίας του ξαφνικού θανάτου σήμερα το πρωί του 42χρονου Δ.Κ., τον οποίο βρήκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του γύρω στις 9.00 το πρωί άτομο της γειτονιάς του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Α.Τ. Ελασσόνας με αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να διαπιστώνουν το θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει την Τρίτη λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου 42χρονου που είναι πατέρας τριών παιδιών που ζουν στη Γερμανία.