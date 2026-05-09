Bιωματικό εργαστήριο ενδομητρίωσης στον Μύλο του Παππά

Ένα βιωματικό εργαστήριο διοργανώθηκε από δύο Λαρισαίες ,τη Ναταλία Γούση και τη Ζωή Ματθαίου στο Μύλο του Παππά, στην αίθουσα σεμιναρίων του ισογείου, την Παρασκευή 8 Μαΐου υπό την αιγίδα της αντιδημαρχίας πολιτισμού του δήμου Λάρισας.

Το βιωματικό εργαστήριο ακολούθησε λίγες μέρες μετά το φεστιβάλ για την έμφυλη ισότητα αλλά στην ουσία κινήθηκε στον ίδιο άξονα εφόσον η ενδομητρίωση είναι μια κατ’ εξοχήν γυναικεία υπόθεση. Υπόθεση για την οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι αόρατη, αδιάγνωστη, παραμελημένη για χρόνια πολύ συχνά. Ίσως γιατί αφορά γυναίκες και όχι άντρες πάνω στους οποίους καταρχάς δοκιμάζονται και κατασκευάζονται τα φάρμακα χωρίς να πάρουν υπόψη τη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα του γυναικείου οργανισμού.

Η ενδομητρίωση – κατά την οποία εστίες που προσομοιάζουν στο ενδομήτριο διασκορπίζονται και πολλαπλασιάζονται στην κοιλιακή χώρα, στα γειτονικά όργανα και όχι μόνο – δημιουργεί αφόρητους πόνους, υπογονιμότητα ,προβλήματα του πεπτικού, ουροποιητικού, στέρηση από σημαντικές στιγμές της καθημερινότητας λόγω των συχνών νοσηλειών που απαιτούνται. Πολλές γυναίκες φτάνουν αδιάγνωστες σε μεγάλη ηλικία έχοντας «κολλήσει» τα όργανα στην κοιλιακή χώρα μεταξύ τους.

Εκτός από τις νοσηλείες , πραγματοποιούνται πολλά και βαριά χειρουργεία ενώ έχουν προηγηθεί αποπροσανατολιστικές διαγνώσεις με δραματικές συνέπειες για την υγεία και για τον ψυχισμό των γυναικών. Πολύ συχνά οι γυναικολόγοι δηλώνουν ότι την ενδομητρίωση την έχουν συναντήσει μόνο στη βιβλιογραφία ή ως άκουσμα σε κάποιο συνέδριο μετά την αποφοίτηση τη στιγμή που μία στις δέκα τουλάχιστον γυναίκες έχουν ενδομητρίωση. Ένα παράδειγμα είναι ότι ενώ έχει την ίδια νοσηρότητα με το διαβήτη όλοι γνωρίζουν τη λέξη διαβήτης ενώ τη λέξη ενδομητρίωση ελάχιστοι. Επίσης έως και τώρα οι γυναίκες χαρακτηρίζονται υστερικές και κατά φαντασίαν ασθενείς .

Το τελευταίο διάστημα μέσω του διαδικτύου, ενημερώνονται και υποστηρίζονται μεταξύ τους, γεγονός που ήταν και ο βασικός στόχος του εργαστηρίου: με βιωματικό τρόπο να ενημερώσει, να επικοινωνήσει, να αναδείξει , να συσπειρώσει και να εμψυχώσει γυναίκες με ενδομητρίωση.

Παράλληλα θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους Thisis Endometriosis , μια πραγματική καταγραφή της Georgie Wileman η οποία βραβεύτηκε με το βραβείο BAFTA.

Το ίδιο εργαστήριο θα επαναληφθεί στις 20 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα της Action Aid.