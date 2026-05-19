Bραβεύσεις από τον Δήμο Λαρισαίων σε αθλητές και συλλόγους της πόλης

Ο Δήμος Λαρισαίων και η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τμήμα Αθλητισμού διοργανώνουν την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αθλητών, αθλητριών και αθλητικών συλλόγων της πόλης, οι οποίοι διακρίθηκαν κατά το έτος 2025 σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Διεθνείς Διοργανώσεις Ολυμπιακών Αθλημάτων.

Οι διακρίσεις που βραβεύονται αφορούν:

α) 1η, 2η και 3η θέση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών, καθώς και 1η, 2η και 3η θέση στα υπόλοιπα Πανελλήνια Πρωταθλήματα έως και τις κατηγορίες Παμπαίδων Α’ – Παγκορασίδων Α’.

β) Από 1η έως και 6η θέση σε Βαλκανικές Διοργανώσεις και Διεθνείς συναντήσεις επιπέδου Εθνικών Ομάδων, οι οποίες διοργανώνονται από αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες.

γ) Από 1η έως και 8η θέση σε Ολυμπιακές, Παγκόσμιες ή Πανευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εκδήλωσης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα και η εγκυρότητα των στοιχείων των διακριθέντων, ο Δήμος Λαρισαίων έχει ήδη αποστείλει επίσημες επιστολές προς τις αρμόδιες αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας, ζητώντας την αναλυτική καταγραφή των Λαρισαίων αθλητών, αθλητριών και αθλητικών συλλόγων που ανήκουν στη δύναμή τους και πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις κατά το 2025.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Λαρισαίων να τιμήσει και να αναδείξει τις σημαντικές επιτυχίες των αθλητών, αθλητριών και αθλητικών συλλόγων της πόλης, οι οποίοι με τις διακρίσεις τους προβάλλουν τη Λάρισα σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, αποτελώντας παράλληλα πρότυπα ήθους, προσπάθειας και αθλητικής συνέπειας για τη νέα γενιά.