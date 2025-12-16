BeeAutism: Οι Μέλισσες δημιουργούν για ένα γλυκό σκοπό

Το BeeAutism αποτελεί ένα Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μελισσοκομίας (ApislaB*) του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας και της APIVITA.

Η ταυτότητα του BeeAutism

Από τις λέξεις BEE (μέλισσας), BEAUTY (ομορφιά), και AUTISM (αυτισμός) γεννήθηκε το καινοτόμο πρόγραμμα BeeAutism, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Billion Bees Program της APIVITA και συνδυάζει τις αρχές της κοινωνικής ένταξης με τις δυνατότητες της θεραπευτικής επαφής με τη φύση και τις μέλισσες, προβάλλοντας τις αξίες και τη σημασία της μέλισσας, της ομορφιάς και του αυτισμού. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες στον χώρο του εργαστηρίου, το BeeAutism ενδυναμώνει άτομα στο φάσμα του αυτισμού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ανθρώπινου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιδιώκοντας να συντελέσει στην επαγγελματική αποκατάσταση και την περαιτέρω ενδυνάμωση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, το BeeAutism σχεδιάστηκε με στόχο την πλήρη μελισσοκομική εκπαίδευση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, επιτρέποντάς τους να περάσουν από όλα τα στάδια, θεωρητικά και πρακτικά, της διαδικασίας, από αυτό του αρχάριου έως και αυτό του επαγγελματία μελισσοκόμου.

Η υλοποίηση του Προγράμματος

Το 2025 αποτελεί το πρώτο, πιλοτικό έτος υλοποίησης του Προγράμματος BeeAutism. Στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας ApislaB του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πέντε φοιτητές εκπαιδεύτηκαν σε θεωρητικό, αλλά κυρίως, σε πρακτικό επίπεδο, έχοντας στη διάθεσή τους 100 παραγωγικά μελίσσια και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρης διεπιστημονικής ομάδας με εξειδίκευση, τόσο στη μελισσοκομία όσο και στην ειδική αγωγή.

Ο Ηλίας, ο Γιώργος, ο Έζρα, ο Θάνος και η Βίβιαν, άτομα στο φάσμα του αυτισμού και εκπαιδευόμενοι μελισσοκόμοι του BeeAutism παρήγαγαν 1.500 κιλά μέλι, το οποίο, εν συνεχεία, εμφιάλωσαν και συσκεύασαν στις εγκαταστάσεις του ApislaB, αποδεικνύοντας, στην πράξη, τη σημασία και τον άμεσο θετικό αντίκτυπο του Προγράμματος.

Συνολικά, 3.000 βάζα μελιού, δημιουργημένα με πολλή αγάπη και μεράκι, αγοράστηκαν από την APIVITA και διατίθενται μέσω του The APIVITA Experience Store και επιλεγμένων φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με το 100% των πωλήσεων να επιστρέφει στην πενταμελή ομάδα των μελισσοκόμων του BeeAutism, στηρίζοντας ακόμη περισσότερο το εγχείρημα και προσφέροντας μία μικρή ώθηση για τα επόμενα βήματα των πέντε μελισσοκόμων στο επαγγελματικό στερέωμα.

«Όταν εμπνεύστηκα την ιδέα του BeeAutism, μέσω της γνωριμίας με φοιτητή του Τμήματος μας στο φάσμα του αυτισμού, είχα κάποιες ελπίδες για επιτυχία αλλά και πολλές φοβίες για την τελική έκβαση του εγχειρήματος. Η πραγματικότητα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Σε διάστημα 10 μηνών, αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα εισήγαγε τα άτομα με αυτισμό στον κόσμο της μελισσοκομίας και μέσα από βιωματικά εργαστήρια και οργανωμένη καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να παράξουν και να διαθέσουν στην αγορά το δικό τους μέλι. Το πρόγραμμα ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση, την ανεξαρτησία και την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων, προωθώντας παράλληλα την ένταξη των ατόμων με ΔΑΦ στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Θεωρώ το BeeAutism το μεγαλύτερο επίτευγμα μου στο χώρο της εκπαίδευσης και νιώθω τεράστια τιμή και ευγνωμοσύνη προς τους «μαθητές» μου που με εμπιστεύθηκαν σε αυτή την προσπάθεια.», Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Μελισσοκομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

«Η εργασιακή ένταξη είναι ίσως η κορυφαία μορφή συμπερίληψης. Συγχαρητήρια στην APIVITA που μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα BeeAutism δίνει την ευκαιρία μέσα από την τέχνη της παραγωγής μελιού σε αυτούς τους νέους ανθρώπους», Δημήτρης Παπανικολάου, Πρώην Διεθνής Καλαθοσφαιριστής, Ιδρυτής Together for Autism, Ιδρυτής UniquAll.

«Το BeeAutism δεν είναι, απλά, ένα Πρόγραμμα. Είναι ένα κάλεσμα της APIVITA στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώνοντας δυνάμεις για το ανώτερο κοινό καλό», Αναγνώστης Ιωάννης Τσουκαλάς, Διευθυντής Αειφορίας – Derma Division PUIG Group.

Call for Action – Be(e) Engaged

Το εν λόγω εγχείρημα δύναται να στηρίξει ο καθένας μας, αγοράζοντας, από επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα καθώς και από το The APIVITA Experience Store ένα βάζο μέλι BeeAutism.

Κάθε μικρή και μεγάλη πράξη, κάθε σύμπραξη φορέων μέσω αντίστοιχων πρωτοβουλιών μας φέρει πιο κοντά σε μία περισσότερο δίκαιη και συμπεριληπτική πραγματικότητα – σε μία συνύπαρξη με διαφορετικούς, περισσότερο ανθρώπινους όρους.

Ας είμαστε συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή.

*Στο πλαίσιο του Billion Bees Program και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η APIVITA στήριξε έμπρακτα την ίδρυση του ApislaB στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καινοτόμο εργαστήριο εφαρμοσμένης μελισσοκομίας, με στόχο τη σύνδεση επιστήμης, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.