Da Vinci στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Νέα εποχή στη ρομποτική χειρουργική για την Κεντρική Ελλάδα

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ενισχύει περαιτέρω το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την εγκατάσταση του ρομποτικού συστήματος χειρουργικής Da Vinci, επενδύοντας συστηματικά στα πιο προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και σε σύγχρονες ιατρικές πρακτικές. Η ένταξη του ρομποτικού συστήματος χειρουργικής Da Vinci πραγματοποιείται στο μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομείο της Κεντρικής Ελλάδας, σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, με σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, εξειδικευμένη αναισθησιολογική και νοσηλευτική υποστήριξη, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ολοκληρωμένες διαγνωστικές υποδομές.

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής, επιτρέποντας την πραγματοποίηση σύνθετων επεμβάσεων με υψηλό βαθμό ελέγχου και εργονομίας για τον χειρουργό. Το σύστημα Da Vinci διαθέτει προηγμένη τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και ρομποτικούς βραχίονες που επιτρέπουν σταθερές και ακριβείς κινήσεις, ενισχύοντας τον χειρουργικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η τεχνολογία του συμβάλλει στη μείωση του χειρουργικού τραύματος, σε ταχύτερη ανάρρωση και συντομότερη νοσηλεία.

Το ρομποτικό σύστημα υποστηρίζει επεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων. Στην Ουρολογία χρησιμοποιείται σε ριζικές προστατεκτομές, επεμβάσεις νεφρού και ουροδόχου κύστης, καθώς και σε πυελοπλαστικές επεμβάσεις. Στη Γενική Χειρουργική εφαρμόζεται σε επεμβάσεις παχέος εντέρου και ορθού, επεμβάσεις αποκατάστασης κοιλιακού τοιχώματος (κοιλιοκήλες), βουβωνοκήλες, διαφραγματοκήλες, χολοκυστεκτομές, παθήσεις στομάχου, επεμβάσεις ήπατος και χοληφόρων, παγκρέατος και σπληνός, καθώς και σε παθήσεις του οισοφάγου. Στη Γυναικολογία αξιοποιείται σε υστερεκτομές, στην αντιμετώπιση παθήσεων πυελικού εδάφους, ινομυωμάτων και ενδομητρίωσης,

καθώς και στις ογκολογικές γυναικολογικές επεμβάσεις. Στη Θωρακοχειρουργική, βρίσκει εφαρμογή σε επεμβάσεις πνεύμονα και μεσοθωρακίου.

Σχολιάζοντας την επένδυση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Ιωάννης Ανδρούτσος, δήλωσε:

«Η εγκατάσταση του ρομποτικού συστήματος DaVinci εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο συνεχούς αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού μας εξοπλισμού και των υποδομών μας. Επενδύουμε συστηματικά σε τεχνολογίες που ενισχύουν το επιστημονικό έργο των ιατρών μας και διευρύνουν τις θεραπευτικές επιλογές που προσφέρουμε. Με αυτή την επένδυση, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως το μόνο σύγχρονο ιδιωτικό νοσοκομειακό κέντρο αναφοράς στην Κεντρική Ελλάδα, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη μετακίνησης ασθενών σε μεγάλα αστικά κέντρα για εξειδικευμένες χειρουργικές πράξεις.»