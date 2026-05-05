DO IT GREEN THESSALY: Ένα forum βιωσιμότητας και καινοτομίας στη Λάρισα

Η Θεσσαλία γίνεται σημείο συνάντησης για τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συλλογική δράση

Η Θεσσαλία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το DO IT GREEN THESSALY, ένα πολυθεματικό forum αφιερωμένο στη βιωσιμότητα, την καινοτομία, την υγεία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο τον ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του τόπου και της κοινωνίας.

Η μεγάλη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 14:00, Ημέρα της Ευρώπης, στο Divani Palace στη Λάρισα.

Το forum τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας και το Europe Direct Θεσσαλίας, το περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλων των Δήμων του νομού και Επιμελητηρίων της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παραγωγικών και θεσμικών φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Το DO IT GREEN THESSALY αναπτύσσεται μέσα από δέκα θεματικές ενότητες που καλύπτουν κρίσιμους τομείς της σύγχρονης πραγματικότητας:

• Ανακύκλωση μέσα από την Εκπαίδευση – Η περιβαλλοντική παιδεία ως βάση αλλαγής και διαμόρφωσης νέας οικολογικής συνείδησης

• Εθελοντισμός – Η δύναμη της συλλογικής προσφοράς και της κοινωνικής συνοχής

• Υγεία & Ιατρική – Η σύνδεση της ανθρώπινης υγείας με την υγεία του πλανήτη

• Τουρισμός & Αειφορία – Νέα βιώσιμα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης

• Επιμελητήρια & Αγορά – Η επιχειρηματικότητα στη νέα πράσινη εποχή

• Καινοτομία και AI – Η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία ως εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης

• Αγροδιατροφή & Πολιτική Προστασία – Περιβάλλον, παραγωγή και ανθεκτικότητα

• Επιστήμη & Βιωσιμότητα – Η επιστημονική γνώση στην υπηρεσία του αύριο

• Πολιτισμός & Περιβάλλον – Ο πολιτισμός ως φορέας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

• Καινοτομία & Πράσινη Μετάβαση – Το επιχειρείν στο νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης

Γενικός συντονιστής του συνεδρίου θα είναι ο Σπύρος Χαριτάτος μαζί η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Την επιστημονική επιμέλεια αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Κεφαλογιάννης.

Ιδιαίτερη δυναμική προσδίδει στη διοργάνωση η παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού και της δημιουργίας, όπως η Ελένη Φιλίνη, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, η Έρρικα Πρεζεράκου και η καταξιωμένη σεφ Ντίνα Νικολάου, η οποία θα αναδείξει μέσα από την παρουσία της τη γαστρονομική αξία και την ιδιαίτερη ταυτότητα των τοπικών προϊόντων του θεσσαλικού κάμπου, φωτίζοντας τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο του forum θα πραγματοποιηθεί επίσης η απονομή των Βραβείων Βιωσιμότητας & Καινοτομίας, τιμώντας επιχειρήσεις, οργανισμούς και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Το DO IT GREEN THESSALY δεν περιορίζεται μόνο στον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών, αλλά προσφέρει και μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία στους συμμετέχοντες, μέσα από γεύσεις, αρώματα και πολιτιστικές στιγμές που αναδεικνύουν τον πλούτο της θεσσαλικής γης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τοπικά εδέσματα, εκλεκτούς οίνους και παραδοσιακά αποστάγματα, προβάλλοντας τη γαστρονομική ταυτότητα και την παραγωγική δυναμική του θεσσαλικού κάμπου, σε μια σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Τη μουσική υποδοχή και τη συνοδεία της διοργάνωσης θα αναλάβει το μουσικό σύνολο FORTISSIMO, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και προσφέροντας μουσικές στιγμές που θα πλαισιώσουν το forum με τρόπο ζωντανό, ουσιαστικό και ανθρώπινο, γιατί τα καλά συνέδρια θέλουν και καλό περιεχόμενο, αλλά και σωστό ρυθμό.

Το DO IT GREEN THESSALY αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι πιστεύουν ότι η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια σύγχρονη τάση, αλλά μια αναγκαία επιλογή ευθύνης για το παρόν και το μέλλον.

Είσοδος Ελεύθερη για το κοινό