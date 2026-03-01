Eγκαίνια για την έκθεση εικαστικών δημιουργημάτων “Ελεύθερη Εκφραση”

Στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας αύριο Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. , αίθουσα Τάκη Τλούπα, 2ος όροφος, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών δημιουργημάτων με θέμα, “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ”, που διοργανώνει ο Σύλλογος Εικαστικών Ν. Λάρισας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Διάρκεια έκθεσης: Από 2 Μαρτίου έως και Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : Πρωί 11:00-14:00 και απόγευμα 18:00-21:00 μ.μ.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες δημιουργοί: Αβραμούλη Αγλαΐα, Αγγελούλη Ευαγγελία, Αλβίζου Κατερίνα, Κατερίνα Κανάκη Αξούγκα, Αραμπατζή Ελένη, Ασίκογλου Δέσποινα, Βάρσου Αθανασία, Βασιαρδάνη Μητσιμπόνα Βασιλική, Βασιλείου Βάγια, Βλαχούλη Μαριάννα, Βουλγαράκη Γεωργία, Γαργάλα Μαίρη, Γκουτσίδου Εύα, Γουγόπουλος Δημήτριος, Ευαγγέλου Παναγιώτα, Ζαφειρίδου Λυγερή, Ντανιέλα Θάνος, Καραδόντου Βασιλική, Καραπιάλη Αικατερίνη, Καρυδοπούλου Ευστρατία, Κατσώχη Αναστασία, Κουτίνα Ειρήνη, Κουτσιλικάκη Μαρία, Κωσταρίγκα Βασιλική, Μακρυγιάννη Χαρίκλεια, Μαρντογιαννίδη Χρυσούλα, Μηλιώνη Ελένη, Μουτάφη Ευφροσύνη, Μπαρά Αντωνία (Τόνια), Μπαρμπούτση Ελευθερία (Έλντα), Μπριάζα Κωνσταντίνα, Νούσιας Αθανάσιος, Ντούφα Ζωή, Πανδόλφη Αγγελική, Παπαγιάννη Σοφία, Παπαγιαννουλα Ιωάννα, Παπαθανασίου Ηλίας, Παπακυρίτση Παρασκευή, Παπανδρέου Ευθύμιος, Παπανικολάου Ελίζα, Παπανικολάου Μαρίνα, Παπαχριστοδούλου Αθανασία, Παυλή Ιουλία, Τέγου Στέλλα, Τερζούδης Αστέριος, Τζαμανή Ραφαέλα, Τζανετοπούλου Φωτεινή, Μαγδαληνή Τσιφλικιώτη- Τσιγλοπούλου, Φιλίππου Ιωάννα, Φράντζιου Ελένη (Ελίνα), Χαρούλης Δημοσθένης, Χασιώτης Ευάγγελος, Χρήστου Αρτεμισία.