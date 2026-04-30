Eγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Αγροτικά Ιατρεία σε Κιλελέρ και Μέλισσα

Τα ανακαινισμένα Αγροτικά Ιατρεία στις Τοπικές Κοινότητες Κιλελέρ και Μέλισσας του Δήμου Κιλελέρ εγκαινιάστηκαν σήμερα σε μία λιτή εκδήλωση που έλαβε χώρα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εθελοντικής οργάνωσης Humanity Greece, η οποία υλοποίησε το έργο της ανακαίνισης αξιοποιώντας σχετική χορηγία της εταιρείας Leroy Merlin και του Δήμου Κιλελέρ.

Η συγκεκριμένη δράση ήρθε σε συνέχεια αντίστοιχων παρεμβάσεων της Humanity Greece σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλελέρ και άλλων περιοχών της Θεσσαλίας, που ακολούθησαν τις μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες του 2023.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα εγκαίνια παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνα Κομήτσα, η οποία ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές της Humanity Greece για τη συνδρομή τους στην ανακαίνιση του Περιφερειακού Ιατρείου Κιλελέρ, του Κοινοτικού Ιατρείου Μέλισσας και του αντίστοιχου στον Βλοχό του Δήμου Παλαμά, μιλώντας για μία πράξη που σηματοδοτεί την ελπίδα και την ανθεκτικότητα, που χτίζεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.

Η κ. Κομήτσα εξήρε την αγαστή συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη Humanity Greece σημειώνοντας προς τους εθελοντές: ότι η προσφορά τους δεν περιορίζεται μόνο σε υλικά μέσα ή τεχνικές παρεμβάσεις αλλά αντιπροσωπεύει μια βαθύτερη αξία: την πίστη στον άνθρωπο, την αφοσίωση στο κοινό καλό και την έμπρακτη απόδειξη ότι με τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μπορούμε να ξεπεράσουμε ακόμα και τις πιο δύσκολες προκλήσεις.

Η Αντιπεριφερειάρχης επανέλαβε, εξάλλου, τη δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής του Δημήτρη Κουρέτα για την έμπρακτη υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μάλιστα, πέραν της αναμνηστικής πλακέτας, η κ. Κομήτσα προσέφερε στους εκπροσώπους της Humanity Greece και της Leroy Merlin από ένα καλάθι με συνεταιριστικά θεσσαλικά προϊόντα καθώς και τον τουριστικό χάρτη της Θεσσαλίας σε μία χειρονομία ευγνωμοσύνης για το έργο τους.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου, θύμισε ότι η ανθρωπιστική οργάνωση υπήρξε αμέσως μετά τις πλημμύρες του 2023 στην πρώτη γραμμή της αρωγής για την ανακούφιση των πληγέντων τόσο στον Δήμο Κιλελέρ όσο και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. «Μέσα από τη σύμπραξη με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους τοπικούς φορείς δίνουμε χαρά στους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών» τόνισε η κ. Παράσχου προσθέτοντας ότι η κοινωνία αλλάζει προς το καλύτερο από ανθρώπους που παλεύουν για τα αυτονόητα.

Θύμισε, εξάλλου, ότι η Humanity Greece υλοποίησε ήδη εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Αρμενίου, όπως και στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Μοναστηρίου παρέχοντας τη διαβεβαίωση ότι όλοι οι εθελοντές της οργάνωσης θα συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τη συνδρομή των πιο ευάλωτων συμπολιτών.

Θερμές ευχαριστίες για το έργο της ανακαίνισης των δύο Ιατρείων επιφύλαξαν στον χαιρετισμό τους ο Δήμαρχος Κιλελέρ, Θανάσης Νασιακόπουλος, όπως και ο πρόεδρος του αρμόδιου Κέντρου Υγείας, κ. Έξαρχος. Να σημειωθεί ότι η ανακαίνιση περιελάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Ιατρείων, που οδήγησαν στον πλήρη εκσυγχρονισμό τους.