Eγκαινιάστηκε έκθεση στην Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Της Λυγερής το φόρεμα, της νύφης το φουστάνι» στον διάδρομο της Αρχαιολογικής Συλλογής Φαρσάλων, στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Η έκθεση φιλοξενήθηκε από τον Δήμο Φαρσάλων σε συνεργασία με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας «Γιώργος και Λένα Γουργιώτη», προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολιτών που έσπευσαν να γνωρίσουν από κοντά ένα ιδιαίτερο αφηγηματικό συλλογικό έργο αφιερωμένο στη γυναικεία δημιουργία και μνήμη.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή, ενώ πολύτιμες πληροφορίες για το συλλογικό έργο και την ιστορία του, έδωσαν στο κοινό η διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου κ. Φανή Καλοκαιρινού και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Φαρσάλων και πολιτισμολόγος κ. Άννα Φλωρά

Η έκθεση παρουσιάζει το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής δράσης του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας «Γιώργος και Λένα Γουργιώτη», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Προίκα». Μέσα από τη δράση αυτή δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό συλλογικό έργο: ένα αφηγηματικό κέντημα μήκους περίπου 6,5 μέτρων, εμπνευσμένο από τον κεντητό ποδόγυρο του νυφιάτικου πουκαμίσου της παραδοσιακής γυναικείας ενδυμασίας.

Το έργο αποτελεί καρπό συμμετοχικής διαδικασίας και συλλογικής μνήμης, καθώς μέσα από την τέχνη του κεντήματος αποτυπώνονται ιστορίες, βιώματα και συμβολισμοί που συνδέονται με τη γυναικεία εμπειρία. Παράλληλα, αναδεικνύεται η δεξιοτεχνία της παραδοσιακής χειροτεχνίας και η βαθιά συμβολική της σχέση με τον κύκλο της ζωής, τον γάμο και τη συνέχεια της παράδοσης. Η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να προσεγγίσουν μια ζωντανή πτυχή της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από ένα έργο που ενώνει τη δημιουργία με τη μνήμη και τη συλλογικότητα.

Τα εγκαίνια πλαισιώθηκαν από την παρουσία της γνωστής παραμυθούς Αγνής Στρουμπούλη, η οποία καθήλωσε το κοινό με την αφήγηση λαϊκών μύθων και παραμυθιών με θέμα «Γυναίκες του μύθου και των λαϊκών παραμυθιών», δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στη βραδιά και αναδεικνύοντας τον ρόλο και τη θέση της γυναίκας μέσα από την προφορική παράδοση.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και μετά το Πάσχα.