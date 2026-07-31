Eγκαινιάστηκε το νέο Αθλητικό Κέντρο Γόννων

Τον Δήμαρχο συνόδευσαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Βασίλειος Σίμος και Θάνος Ζησόπουλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Καραναστάσης και Νίκος Μητσογιάννης, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Γόννων και Παραποτάμου κ.κ. Θωμάς Παπαδόντας και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Παρόντες ήταν επίσης ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ.Κώστας Κολλάτος, η επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κα Μαρία Κωστή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιάννης Αργυρίου, Γιάννης Κοντογιάννης και Θεόδωρος Ζάρρας, η σύμβουλος της Δ.Κ. Γόννων κα Μαίρη Πανδρεμένου – Παπακανάκη, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Τσιουτσιούμης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Λάρισας κ. Ηλίας Σουφλιάς και ο κ. Θεοφάνης Κωστόπουλος, μέλος ΔΗΜΤΟ Τεμπών, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου – Λαογραφικού Μουσείου Γόννων κ. Βασίλης Καραβιδές, καθώς και πλήθος κατοίκων και επισκεπτών.

Το έργο «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στους Γόννους», προϋπολογισμού 467.521 ευρώ, αποτελεί μία ουσιαστική επένδυση για την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού, της άθλησης των νέων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Το νέο Αθλητικό Κέντρο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως γήπεδο τένις, γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ, αποτελώντας μια σημαντική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου Τεμπών.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου ανοίγει μια νέα σελίδα για τον αθλητισμό στην περιοχή, καθώς οι κάτοικοι των Γόννων και των όμορων κοινοτήτων αποκτούν έναν σύγχρονο χώρο άθλησης και δημιουργικής δραστηριότητας.

Την τελετή του Αγιασμού τέλεσε ο π. Χρήστος, ενώ ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Δημάρχου Γιώργου Μανώλη και του Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Σουλούκο, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και παρουσία πλήθους πολιτών πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου τα εγκαίνια του νέου Αθλητικού Κέντρου Γόννων, παρουσία του Δημάρχου Τεμπών κ. Γεωργίου Μανώλη.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σας ευχαριστώ θερμά όλους για την παρουσία σας στη σημερινή ξεχωριστή ημέρα για τους Γόννους και ολόκληρο τον Δήμο Τεμπών.

Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο. Παραδίδουμε έναν χώρο άθλησης, που ανήκει σε όλους τους δημότες και κυρίως στα παιδιά και τους νέους μας.

Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στον αθλητισμό και στο μέλλον του τόπου μας. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε με συνέπεια να στηρίζουμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά.

Θέλω όμως να τονίσω ότι τα μεγάλα έργα δεν έχουν χρώμα ούτε ανήκουν σε μία μόνο δημοτική αρχή. Είναι αποτέλεσμα διαχρονικής προσπάθειας, συνεργασίας και συνέχειας. Για τον λόγο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το τότε τοπικό σύμβουλο Γόννων και τον κ. Αναστάσιο Μπουντίνο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση του έργου από τη θέση του στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Την Διευθύντρια κα Γεωργία Τσιτσιουβά, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και ιδιαίτερα την Προϊσταμένη και επιβλέπουσα του έργου κα Γεωργία Χαδουλού, τον Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου κ. Σπύρο Κυριαζή, καθώς τον ανάδοχο και τους εργαζόμενους στο έργο, οι οποίοι με τη συνεργασία και την προσπάθειά τους συνέβαλαν ώστε σήμερα να παραδίδεται αυτή η σημαντική αθλητική υποδομή στους πολίτες.

Παράλληλα, θέλω να απευθύνω μία θερμή παράκληση προς όλους όσοι θα χρησιμοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις. Ας τις αγαπήσουμε και ας τις προστατεύσουμε σαν να είναι το σπίτι μας. Η σωστή χρήση και ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία είναι ευθύνη όλων μας.

Εύχομαι οι εγκαταστάσεις αυτές να φθαρούν μόνο από τις αμέτρητες ώρες άθλησης, από τα γέλια των παιδιών και τις προσπάθειες των αθλητών και ποτέ από βανδαλισμούς ή αδιαφορία. Τα έργα κατασκευάζονται με τα χρήματα των δημοτών και διατήρησή τους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εξαρτάται από όλους μας.

Εύχομαι το νέο Αθλητικό Κέντρο Γόννων να γεμίσει ζωή, να φιλοξενήσει αθλητικές δραστηριότητες και να αποτελέσει έναν χώρο που θα ενώνει τους ανθρώπους μέσα από τον αθλητισμό.

Καλή αρχή, με υγεία και πολλές αθλητικές δραστηριότητες από μικρούς και μεγάλους.»

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές του Δήμου Τεμών, ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες για τις επόμενες γενιές.