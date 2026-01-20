Eθελοντική αιμοδοσία από τον Δήμο Ελασσόνας

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., στο φουαγιέ της Αίθουσας Θεάτρου «Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη», με την πολύτιμη βοήθεια, του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ελασσόνας.

Καλούνται παλαιοί και νέοι αιμοδότες να συμμετάσχουν σε αυτήν την πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, αφιερώνοντας λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για να προσφέρουν το πολυτιμότερο δώρο ζωής.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, τα οποία είναι διαρκώς απαραίτητα για την κάλυψη αναγκών ασθενών και συνανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά προς την κοινωνία και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη.