Eθελοντική αιμοδοσία από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας

To σωματείο εργαζομένων του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισα σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας διοργανώνουν δράση αιμοδοσίας, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, από 9 π.μ. έως 1:30 μ.μ., στον ισόγειο χώρο του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ Ι, Δημοκρατίας 115, Νεάπολη, Λάρισα.

Στην αιμοδοσία καλούνται να συμμετάσχουν εργαζόμενοι, συμπολίτες καθώς και μέλη και φίλοι του Συλλόγου.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ και οι αιμοδότες είναι αυτοί που καλούνται να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.