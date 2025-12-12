Eθελοντική αιμοδοσία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Η Ν. Υ Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ανακοινώνει τη διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο Φουαγιέ του Κτηρίου Κατσίγρα, στην Πλατεία Ταχυδρομείου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της περιόδου των γιορτών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη υψηλής κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Καλούμε όλους τους πολίτες της πόλης, φοιτητές, εργαζόμενους και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετάσχουν, αφιερώνοντας λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για να χαρίσουν ζωή σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Σημεία ενημέρωσης και οδηγίες για τους αιμοδότες θα υπάρχουν στον χώρο της δράσης από εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας και του Ερυθρού Σταυρού. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι πολύτιμες. ΟΤΑΝ Ο ΚΑΜΒΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ….. ΑΠΟΚΤΑ ΧΡΩΜΑ! Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Αιμοδοσίας ΠΓΝΛ Τηλ.:2413502253,5″