Eθελοντική αιμοδοσία στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, η 28η συνολικά εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου για 16 χρόνια αποτελεί μέρος της αλυσίδας ζωής στην αιμοδοσία του Γ. Ν. Λάρισας.

Στη συγκεκριμένη αιμοδοσία το 40% περίπου των μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου κι ένα μικρό ποσοστό των μαθητών/τριών της Β’ τάξης, έγιναν εθελοντές αιμοδότες.

Η Τράπεζα Αίματος του ΕΠΑΛ Τυρνάβου λειτουργεί από το 2009 και καλύπτει πλέον σε μεγάλο βαθμό, τις ανάγκες των μαθητών και των καθηγητών του σχολείου, καθώς και των συγγενών τους, σε αίμα.