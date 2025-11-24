Eθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας ανακοινώνει τη διοργάνωση της 2ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου (Κουμουνδούρου 53 – Είσοδος από Αριστοτέλους), από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η αιμοδοσία θα υλοποιηθεί από την ειδική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με το οποίο ο Σύλλογος έχει διασυνδεθεί επίσημα για τη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υγείας που διοργανώνει ο Σύλλογος σε συνεργασία με το σχολείο, με στόχο:

– την επαφή των μαθητών με την έννοια και την αξία της αιμοδοσίας,

– την ευαισθητοποίηση των γονέων γύρω από τη σημασία της δωρεάς αίματος,

– την ενίσχυση της κοινότητας μέσα από ενημερωτικές δράσεις και σεμινάρια πρώτων βοηθειών για παιδιά και ενήλικες.

Καλείται κάθε πολίτη της Λάρισας να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία αλληλεγγύης. Η αιμοδοσία είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξαρτήτως εάν είναι γονείς μαθητών του σχολείου ή όχι. Με μια απλή πράξη, μπορούμε να χαρίσουμε ζωή, ελπίδα και δύναμη σε όσους την έχουν ανάγκη.

Γίνε ο Ήρωας για τα παιδιά – Δώσε αίμα

🔹 Σε όλους τους εργαζόμενους εθελοντές αιμοδότες θα δοθεί βεβαίωση αιμοδοσίας, ώστε να εξασφαλίσουν την προβλεπόμενη άδεια από την εργασία τους.

🔹 Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, αλλά δεν μπορούν να παρευρεθούν την ημέρα της εκδήλωσης, μπορούν να δώσουν αίμα οποιαδήποτε στιγμή δηλώνοντας τον Αριθμό Μητρώου 16974.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Με τη συμμετοχή μας, μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε τη διαφορά.