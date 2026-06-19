Eκδήλωση αστρονομίας στον Πυργετό

Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Olympus Forest Park στον Πυργετό Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αστρονομίας με θέμα τον Ήλιο και όχι μόνο!!

Η εκδήλωση περιλαμβάνει κυρίως παρατήρηση του Ήλιου με ειδικά ηλιακά τηλεσκόπια ενώ οι συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το πως είναι φτιαγμένος ο Ήλιος, ποιες είναι οι φυσικές του ιδιότητες και πως παράγει το φως και την ενέργεια που μας στέλνει.

Επίσης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αστεροειδών που γιορτάζεται στις 30 Ιουνίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δούνε από κοντά και να αγγίξουν αληθινούς μετεωρίτες!!

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου της Δέσποινας Γκουτζολίκα “Οι Θαλασσοπόροι του Ουρανού”.

Επιστημονική επιμέλεια της εκδήλωσης: Σχολείο Αστρονομίας ΕΝΑΣΤΡΟΝ.

Διοργάνωση: Olympus Forest Park & εκδόσεις ΠΝΟΗ.

Έναρξη: 12:00″