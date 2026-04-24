Eκδήλωση για την “Ισότητα των Φύλων” στον Τύρναβο

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης του ΕΠΟΑΕ στο πλαίσιο των εργασιών του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Τυρνάβου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ισότητα των Φύλων» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών του Δήμου Τυρνάβου καθώς και τη συμμετοχή τριών σχολείων της πόλης (ΕΠΑΛ Τυρνάβου, 2ο Γυμνάσιο Τυρνάβου & Γυμνάσιο Αργυροπουλίου).

Οι μαθήτριες – μαθητές των ανωτέρω σχολείων, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς εργάστηκαν σε ομάδες με στόχο να δημιουργήσουν ένα πεδίο διαλόγου και συζήτησης ώστε να εκφραστούν απόψεις, θέσεις, αντιλήψεις, σχετικά με την οπτική του φύλου και να δημιουργηθεί ένας γόνιμος διάλογος αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα.

Στην συγκεκριμένη εκδήλωση οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους θα παρουσιάσουν θέσεις και απόψεις μέσω video, δημιουργικής γραφής, κείμενων, παραμυθιών κλπ. σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο θέμα που είναι πάντα επίκαιρο.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας,

τηλ: 2492350315&emailkentrokoinotitasdt@gmail.com

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης ΕΟΠΑΕ,

τηλ: 2410555935 &email: kplarisa@otenet.gr

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).