Eκδήλωση για την οικιακή κομποστοποίηση στον Δήμο Αγιάς

Ο Δήμος Αγιάς προσκαλεί τους δημότες σε ανοιχτή ενημερωτική δράση για την οικιακή κομποστοποίηση, την Παρασκευή 13/2/2026και ώρα 11:00, στην Πλατεία του Δημαρχείου.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών του Δήμου, με στόχο να μειώσουμε τα απορρίμματα και να δημιουργήσουμε φυσικό λίπασμα για τον κήπο μας.

Στους οικιακούς κομποστοποιητές συλλέγονται υπολείμματα τροφών όπως φρούτα, λαχανικά, υπολείμματα καφέ τσόφλια αυγών, τεμαχισμένα κλαδιά, φύλλα, μικρές ποσότητες στάχτης από ξύλα κα. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια φυσική διαδικασία, η οποία μετατρέπει τα υπολείμματα τροφών σε κόμποστ (φυσικό λίπασμα), το οποίο οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν απευθείας στα φυτά τους.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι δημότεςθαέχουν τη δυνατότητα:

να μάθουν τα βασικά βήματα της ορθήςκομποστοποίηση,

να δουν τη λειτουργία του οικιακού κομποστοποιητή,

να λύσουν απορίες για τα κατάλληλα/ακατάλληλα υλικά,

να υποβάλουν επί τόπου δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για την διανομή δωρεάν κομποστοποιητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τους ενδιαφερόμενους.

Ο Δήμος Αγιάς ξεκινά ένα νέο και απαιτητικό σύστημα διαλογής στην πηγή, και ζητά τη συνεργασία των δημοτών, ως προϋπόθεση για την επιτυχία του.

Μαθαίνουμε περισσότερα & συμμετέχουμε

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και το πρόγραμμαοικιακής κομποστοποίησης μπορείτε να βρείτεστη ιστοσελίδα του Δήμου, www.dimosagias.gr.

Επικοινωνία: Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Αγιάς στο τηλ. 2494024510-511 και στο email: kathariotita.kimitiria.agias@gmail.com