Eκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στον Δήμο Τεμπών

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείων Γόννων, Μακρυχωρίου, Πυργετού και Συκουρίου, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ανακαλύπτοντας Δυνατότητες, Δημιουργώντας Ευκαιρίες»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Αντλιοστάσιο Μακρυχωρίου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών γύρω από τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, τις επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων, καθώς και τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το μέλλον των παιδιών. Σε μια εποχή έντονων τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών, οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές μεταβάλλονται διαρκώς.

Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση μπορεί να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τους μαθητές και τις μαθήτριες, βοηθώντας τους να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα επόμενα βήματά τους ως αναδυόμενοι ενήλικες.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γεώργιος Μανώλης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού, κ. Βασίλειος Σίμος.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι

, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, με θέμα «Ο Σχολικός Προσανατολισμός ως Στρατηγική Ανάπτυξης του Μαθητή», η κ. Φωτεινή Κουτσοπούλου , Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΔΔΕ Λάρισας, με θέμα «Ο Σχολικός Προσανατολισμός στην Πράξη: Επιλογές Σπουδών και Επαγγελμάτων»,

, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΔΔΕ Λάρισας, με θέμα «Ο Σχολικός Προσανατολισμός στην Πράξη: Επιλογές Σπουδών και Επαγγελμάτων», η κ. Ελένη Δημητρίου, Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης ΔΔΕ Λάρισας, με θέμα «Ποιότητα Εκπαίδευσης και Υποστήριξη του Μαθητή στον Προσανατολισμό», και

Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης ΔΔΕ Λάρισας, με θέμα «Ποιότητα Εκπαίδευσης και Υποστήριξη του Μαθητή στον Προσανατολισμό», και ο κ. Κωνσταντίνος Παντελής, Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών, με θέμα «Ο Ρόλος του Γονέα στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό»

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσα από μια προσέγγιση που συνδέει την εκπαίδευση, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021–2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.