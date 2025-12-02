Eκδήλωση – γιορτή με αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης

Ένα δυνατό, συγκινητικό μήνυμα αποφασιστικότητας και συνεργασίας στέλνουν Δήμος Λαρισαίων, ΑΣ Ολυμπιάδα ΑμεΑ, Περιφέρεια Θεσσαλίας και φορείς με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και την μεγάλη εκδήλωση-γιορτή, με αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο, που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης-Τμήμα Αθλητισμού, σε συνεργασία με συλλόγους, φορείς και εθελοντικές οργανώσεις και την υποστήριξη σημαντικών χορηγών, την ερχόμενη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης.

«Την ερχόμενη Κυριακή, γινόμαστε όλοι μια παρέα και μετέχουμε στη γιορτή της ισότιμης πρόσβασης, της συμπερίληψης, της δημιουργίας μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Το μήνυμα που στέλνουμε, “Όλοι μοναδικοί, όλοι ίσοι – Νικάμε μαζί”, δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι η δέσμευσή μας, ως Δημοτική Αρχή, να φτιάξουμε μια Λάρισα σύγχρονη, ανθρώπινη, προσβάσιμη σε όλους», τόνισε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος. Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παρατέθηκε το πρωί της Τρίτης.

Μηνύματα στήριξης στους αθλητές, αλλά και την κοινότητα των ΑμεΑ απέστειλαν, με τη σειρά τους, τόσο ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ. Ηρακλής Γερογιώκας, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού & Πρόνοιας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος και έφορος της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΑΚΛ, κ. Αθανάσιος Δρυστέλλας.

Κάλεσμα σε όλες και όλους, μεγάλους και μικρούς, να δώσουν το παρών στον αγώνα, που έχει και σημαντικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα, απευθύνουν οι αθλητές του ΑΣ Ολυμπιάδα ΑμεΑ, κ.Ιωάννα Γκουρνέλη και Νίκος Δαούλας, όπως και οι προπονητές της ομάδας, κ.Δάφνη Νταουτάκη και κ.Σωτήρης Γκιουλέκας. «Γιορτάζουμε όλον τον χρόνο, όχι μόνον στις 3 Δεκεμβρίου, αγωνιζόμαστε και χαιρόμαστε όλον τον χρόνο. Και σας καλούμε την Κυριακή στο γήπεδο, να απολαύσετε έναν πραγματικά δυναμικό αγώνα», τόνισαν οι κ.κ. Γκουρνέλη και Δαούλας.

Το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν ακόμη οι εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων της ΕΟΔΥΑ, κ. Τούλα Κονταράτου, της ΕΠΟΜΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Κουτούκας και της ΕΟΔ, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος, καθώς και οι εκπρόσωποι των μεγάλων χορηγών του φιλανθρωπικού αγώνα, του Aegean College, κ. Πέτρος Γαλιατσάτος και «Αγκαλιάζειν» ΚΔΗΦ, κ. Σεραφείμ Καφετζής.

H εκδήλωση

Να σημειωθεί ότι κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης είναι το «Όλοι μοναδικοί, όλοι ίσοι – Νικάμε μαζί», ενώ η διοργάνωση γίνεται από τον Α.Σ. Ολυμπιάδα ΑμεΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Αθλητισμού-Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης, τη ΔΕΥΑΛ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση, ενισχύοντας το μήνυμα της ημέρας και τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Την ευθύνη για τον συντονισμό και την παρουσίαση του αγώνα έχει ο δημοσιογράφος, κ.Απόστολος Τριανταφύλλου.

Μεγάλοι χορηγοί είναι το AEGEAN COLLEGE και τo ΑΓΚΑΛΙΑΖΗΝ – ΚΔΗΦ, που στηρίζουν την εκδήλωση, με πολύτιμη συμβολή των χορηγών ΣΕΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΒΑΝΚΟ ΙΚΕ, MELISSA, DELOPOULOS TRANS και SPORT TRAVEL, καθώς και των χορηγών δώρων ORIENT BIKES, 9 ΜΟΥΣΕΣ, ΤΙΤΑΝΑΣ TRAVEL – ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ και ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ.

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός CAMPOS 97,8 fm.

Σημαντικοί υποστηρικτές της πρωτοβουλίας είναι: Σχολή Χορού INDEPENDANCE, DANTE΄S και TAXI HELPER.