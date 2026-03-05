Eκδήλωση στη Λάρισα για την Ημέρα κατά της Βίας στα Σχολεία

Μαθητική εκδήλωση με με τίτλο «Ολοι μαζί μια αγκαλιά, λέμε στη βία μακριά», διοργανώνουν την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 10 το πρωί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και η Ομάδα Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Λαρίσης, τον Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση υλοποιείται με βάση εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με θέμα: «Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο» (6η Μαρτίου) και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία συνολικά και να περάσει παντού το μήνυμα της ευθύνης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κάθε μορφής και του εκφοβισμού εντός της σχολικής κοινότητας.

Στη δράση θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Λάρισας, οι οποίοι με τη συνοδεία εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Νομαρχίας στις 10:00 π.μ. και θα κατευθυνθούν διά μέσου των οδών Παπαναστασίου, Κύπρου και Ασκληπιού, στην πλατεια Ταχυδρομείου, όπου θα παρουσιάσουν δρώμενα, τραγούδια, ποιήματα και εικαστικά έργα, με θέμα τη φιλία, τη συμφιλίωση και την εξάλειψη της βίας.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Αικατερίνη Καραγιώργου, προσκαλεί στη γεμάτη συμβολισμό μαθητική εκδήλωση τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά και τους πολίτες της Λάρισας, προκειμένου να χειροκροτήσουν τους μαθητές και να στείλουν όλοι μαζί το μήνυμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.