Eκδήλωση της Ενωμένης Ρωμηοσύνης στο Χατζηγιάννειο

Το Σωματείο «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 19.30΄ στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας (Ρούσβελτ 57).

Ομιλήτρια στην εκδήλωση θα είναι η εκπαιδευτικός, συγγραφέας και μεταφράστρια κ. Αναστασία Αρπατζή, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: «Ορθόδοξες Κοινότητες στην Μ. Ασία σήμερα».

Επίκαιρους ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια θα αποδώσει η χορωδία «Το Βυζαντινό και Δημοτικό Εργαστήρι», υπό την διεύθυνση του χοροδιδασκάλου κ. Θεοδόση Διαμάντη.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.