Λάρισα

Eκδήλωση του ΔΣΛ για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εκδήλωση σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας.

Ομιλητές – Θεματικές ενότητες : 

·       Φώτιος Γιαννούλας, Δικηγόρος, Σύμβουλος ΔΣ Αθηνών – «Γενικές ρυθμίσεις και Διαταγές»

·       Βασίλειος Χατζηϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ – «Τακτική Διαδικασία»

·       Σπυρίδων Τσαντίνης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ – «Ενδικα Μέσα και Αναγκαστική Εκτέλεση».

