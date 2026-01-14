Eκδήλωση του ΔΣΛ για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εκδήλωση σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας.

Ομιλητές – Θεματικές ενότητες :

· Φώτιος Γιαννούλας, Δικηγόρος, Σύμβουλος ΔΣ Αθηνών – «Γενικές ρυθμίσεις και Διαταγές»

· Βασίλειος Χατζηϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ – «Τακτική Διαδικασία»

· Σπυρίδων Τσαντίνης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ – «Ενδικα Μέσα και Αναγκαστική Εκτέλεση».