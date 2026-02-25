Eκθεση εικαστικών δημιουργημάτων στο Χατζηγιάννειο

Ο Σύλλογος Εικαστικών Ν. Λάρισας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνουν έκθεση εικαστικών δημιουργημάτων με θέμα, “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ” στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, αίθουσα Τάκη Τλούπα, 2ος όροφος.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 2 Μαρτίου2026 και ώρα 19:00 μ.μ

Διάρκεια έκθεσης: Από Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : Πρωί 11:00-14:00 και απόγευμα 18:00-21:00 μ.μ.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες δημιουργοί: Αβραμούλη Αγλαΐα, Αγγελούλη Ευαγγελία, Αλβίζου Κατερίνα, Κατερίνα Κανάκη Αξούγκα, Αραμπατζή Ελένη, Ασίκογλου Δέσποινα, Βάρσου Αθανασία, Βασιαρδάνη Μητσιμπόνα Βασιλική, Βασιλείου Βάγια, Βλαχούλη Μαριάννα, Βουλγαράκη Γεωργία, Γαργάλα Μαίρη, Γκουτσίδου Εύα, Γουγόπουλος Δημήτριος, Ευαγγέλου Παναγιώτα, Ζαφειρίδου Λυγερή, Ντανιέλα Θάνος, Καραδόντου Βασιλική, Καραπιάλη Αικατερίνη, Καρυδοπούλου Ευστρατία, Κατσώχη Αναστασία, Κουτίνα Ειρήνη, Κουτσιλικάκη Μαρία, Κωσταρίγκα Βασιλική, Μακρυγιάννη Χαρίκλεια, Μαρντογιαννίδη Χρυσούλα, Μηλιώνη Ελένη, Μοτάφη Ευφροσύνη, Μπαρά Αντωνία, Μπαρμπούτση Ελευθερία, Μπριάζα Κωνσταντίνα, Νούσιας Αθανάσιος, Ντούφα Ζωή, Πανδόλφη Αγγελική, Παπαγιάννη Σοφία, Παπαγιαννουλα Ιωάννα, Παπαθανασίου Ηλίας, Παπακυρίτση Παρασκευή, Παπανδρέου Ευθύμιος, Παπανικολάου Ελίζα, Παπανικολάου Μαρίνα, Παπαχριστοδούλου Αθανασία, Παυλή Ιουλία, Τερζούδης, Αστέριος, ΤζαμανήΡαφαέλα, Τζανετοπούλου Φωτεινή, Τσιάντα Ευαγγελία, Μαγδαληνή Τσιφλικιώτη- Τσιγλοπούλου, Φιλίππου Ιωάννα, Χαρούλης Δημοσθένης, Χασιώτης Ευάγγελος, Χρήστου Αρτεμισία.