Eκλογές στη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φωτογραφικής Λέσχη Λάρισας αποφάσισε την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης καθώς και των προγραμματισμένων εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 20.00 στον χώρο της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας, στο Πνευματικό Κέντρο Σωτηρίου Ζιαζιά, Ροδόπης 48, (Συνοικία Χαραυγής), στην Λάρισα όπου και θα συζητηθούν – ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

– Διοικητικός & οικονομικός απολογισμός, για το χρονικό διάστημα 01/01/2024 – 31/12/2025.

– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

– Τοποθετήσεις μελών Γενικής Συνέλευσης

– Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (1/2 τουλάχιστον οικονομικά τακτοποιημένων μελών), σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, την επόμενη Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν όλα τα μέλη της Λέσχης, με την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. να το δηλώσουν έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στο mail της ΦΛΛ : info@fll.gr (σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού) έτσι ώστε να δημιουργηθούν έγκαιρα τα ψηφοδέλτια των εκλογών.