Eκοψαν πίτα στον Σύλλογο Κυπρίων νομού Λάρισας

Με το «δεν ξεχνώ» στη καρδιά και τη σκέψη στραμμένη στη δοκιμαζόμενη ιδιαίτερη τους πατρίδα στην παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών του Νομού, των μελών και των φίλων του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή σε αίθουσα του ξενοδοχείου «DINANI», η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρισας,

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ευλογία και την κοπή της βασιλόπιτας από τον π. Βαρνάβα. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αυγουστή, ο οποίος, αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους και τους ευχήθηκε καλή χρονιά, με αγάπη Χριστού, προχώρησε σε ένα σύντομο απολογισμό των δράσεων του Συλλόγου με αναφορές στη πολυεπίπεδη, πολυσχιδή και αδιάλειπτη προσφορά του σε κάθε επίπεδο.

«Ο Σύλλογος μας», είπε χαρακτηριστικά, ο κ. Αυγουστή, «δηλώνει πάντα παρών στα δρώμενα της περιοχής μας και,παρά τα πενιχρά μέσα που έχει στη διάθεση του,παράγει έργο πολυδιάστατο και σημαντικό σε κάθε τομέα». Στη συνέχεια ευχήθηκε ευόδωση των προσπάθειών για εξεύρεση μιας δίκαιης και λειτουργικής λύση στο Κυπριακό, πλήρως συμβατής με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που δεν θα εκχωρεί εγγυητικά και παρεμβατικά δικαιώματα στην Τουρκίας και θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Ελλάδα και Κύπρος» είπε ακόμα, «αγωνίζονται μαζί μέσα από το ίδιο χαράκωμα έχοντας απέναντι τους την τουρκική βουλιμία και επιθετικότητα και τα μεγαλεπήβολα σχέδια του νεοσουλτάνου για μια μεγάλη γαλάζια πατρίδα…».

Έκανε επίσης αναφορά στους εξ Ελλάδος αδελφούς (μεταξύ τους και πολλοί Θεσσαλοί) που υπερασπίσθηκαν την Κύπρο από τις ορδές του Αττίλα το μαύρο καλοκαίρι του 1974, καθώς και στις προσεχείς εκδηλώσεις του Συλλόγου που είναι: Σάββατο 7 Μαρτίου σε συνεργασία με την ΓΕΧΑ παρουσίαση στο αμφιθέατρο του 4o Δημοτικό Σχολείου Λάρισας θεατρικού έργου για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, 8 Μαρτίου ετήσια Γ.Σ, Κυριακή μεσημέρι 15 Μαρτίου, συνεστίαση στην ΛΑΦ Λάρισας, 25 Μαρτίου συμμετοχή στην παρέλαση, 29 Μαρτίου εκδήλωση για την Ε.Ο.Κ.Α. και 1η Απριλίου εθελοντική αιμοδοσία.

Τέλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην απουσία τριών επίτιμων μελών του Συλλόγου που πολεμήσαν στην Κύπρο το 1974, των αείμνηστων Κώστα Σαμαντζή, Λάμπρου Πλίτση και Βασίλειου Κουτσαντά που έφυγαν από τη ζωή τα τελευταία τρία χρόνια.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι βουλευτές Ευαγγελία Λιακούλη και Βασίλης Κόκκαλης, ο Περιφερειάρχης Δημήτριος Κουρέτας, η πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Γαρυφαλιά Καρυστιανού και η διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης Κατερίνα Καραγιώργου.

Παρευρέθηκαν ακόμα: Η αντιπερειφεριάρχης κ. Μαρία Γαλιού, η αντιδήμαρχος κ. Ευρυδίκη Γούλα, ο δημ. Σύμβουλος κ. Κώστας Καλαμπαλίκης, ο Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Πτέραρχος ε.α. Γεώργιος Φασούλας, ο Ηλίας Σουφλιάς από τη Ν.Δ., ο Θωμάς Βαρδακώστας από το κίνημα «Νίκη», οπερ. Σύμβουλος Βασίλειος Πινακάς, ο πρώην βοηθός προπονητής της Εθνικής Κύπρου κ. Μιλτιάδης Ζιάκας, οι πολεμιστές Κύπρου Ευάγγελος Διβράμης και Κώστας Ρουμελιώτης, εκπρόσωπος της Ε.Α.Α.Α. παράτημα Λάρισας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δάσκαλών και Νηπιαγωγών κ. Δημήτριος Παπαποστόλου, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Θερμοκοιτίδα Ζωής» κ. Φανή Θεοχαροπούλου, η δημοσιογράφος κ. Δήμητρα Μιχαλοπούλου, ο πρώην πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου κ. Δημήτριος Κατσαρός, ο πρόεδρος των Εφέδρων αξιωματικών Λάρισας κ. Δημήτριος Κατσανάκης, εκπρόσωποι και μέλη των Συλλόγων «Αλησμόνητες Πατρίδες», Πελοπονησίων, Κρητικών, Ηπειρωτών, Βορειοηπειρωτών, κ.ά.

Συγκινητική ήταν η παρουσία των μελών και φίλων του Συλλόγου. Βασίλεψε ο Λένα Λιάγκουρα. Το δώρο μια εικόνα του Πολιούχου της Λάρισας Αγίου Αχιλλείου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απέστειλαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας και οι βουλευτές κ.κ. Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος.