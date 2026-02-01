Eκοψε πίτα η ομάδα ποδοσφαίρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η ομάδα Ποδοσφαίρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ »σε ζεστό και γιορτινό κλίμα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος Παπαποστόλου, εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς, που πλαισιώνουν την ποδοσφαιρική ομάδα του Συλλόγου και εκπροσωπούν με εξαιρετική επιτυχία κάθε χρόνο το Σύλλογο στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Πανελλήνιο – Παγκύπριο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ »

Τέλος ευχήθηκε στους εκπαιδευτικούς καλή χρονιά με υγεία και καλή επιτυχία το καλοκαίρι στα ‘’ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ 2026″ στη Θεσσαλονίκη.