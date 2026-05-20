Eκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στο ΚΕΟΑΧ

Από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ) εκπαίδευση σε αντικείμενα Επιβίωση, Διαφυγή, Αντίσταση (SERE) με έμφαση στην Αντίδραση Μετά τη Σύλληψη (Captivity After Capture – CAC).

Το σεμινάριο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Λάρισας (ΣΕΑΝ ΛΑΡΙΣΑΣ) υπό την αιγίδα της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ), με την έγκριση της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ).

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην αντίδραση προσωπικού μετά από σύλληψη, με σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε συνθήκες κρίσης, πίεσης και περιορισμού, καθώς και την ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής προσαρμοστικότητας.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν έφεδροι αξιωματικοί από τους ΣΕΑΝ Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Αθηνών, Δωδεκανήσων και Εύβοιας.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα υψηλής επιχειρησιακής σημασίας, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για τη διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Διοικητή του ΚΕΟΑΧ, Ανχη Γεώργιο Ζιάκα, για την φιλοξενία και την προσοχή που επέδειξε για τα μέλη μας.