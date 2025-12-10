Eκπρόσωποι του Δήμου Σμύρνης στη Λάρισα

Εκπροσώπους από τη Σμύρνη, που βρίσκονται στη Λάρισα στο πλαίσιο διήμερης συνάντησης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NetZeroCities – Twinning Learning Programme, υποδέχθηκε, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, στο Δημαρχείο.

Ο κ. Μαμάκος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον κ.Metin Savural, εκπρόσωπο του Δήμου Σμύρνης και την κ. Monica Castaneda, εμπειρογνώμονα του προγράμματος για θέματα που αφορούν στη συνεργασία των δύο Δήμων, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος, που αφορά κυρίως καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενδυνάμωσης οικονομικών, τουριστικών και πολιτιστικών συνεργειών.

Η συνεργασία των δύο πόλεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης ενός 17μηνου προγράμματος, κατά το οποίο ο Δήμος Λαρισαίων και ο Δήμος Σμύρνης επικεντρώνονται στην αναπαραγωγή αποτελεσματικών λύσεων, την καινοτομία και τη συνδιαμόρφωση νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων. Σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου και παρουσιάστηκαν δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα του Δήμου Λαρισαίων που στοχεύουν στην κλιματική ουδετερότητα.

Στο Twinning Learning Programme COHORT 3, η Λάρισα και η Σμύρνη συνεργάζονται στρατηγικά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης. Η σύμπραξη των δύο πόλεων εντάσσεται και στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Global Climate Community – Synergy (GCC-Synergy) του NetZeroCities, η οποία προωθεί την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό μέλλον.

Στην ατζέντα του προγράμματος, περιλαμβάνεται ακόμη: θεματικός περίπατος στο κέντρο της πόλης και τεχνική επίσκεψη στον Ιπποκρατικό Βοτανικό Κήπο, θεματική επίδειξη για τη διαχείριση των κορακοειδών στο αστικό περιβάλλον με τη χρήση εκπαιδευμένων γερακιών, επίσκεψη στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και σε Γωνιές Ανακύκλωσης (σύστημα διαλογής στην πηγή), καθώς και επίσκεψη στη νέα Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος με Φωτοβολταϊκά της ΔΕΥΑΛ.