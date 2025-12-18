Eλασσόνα: Προς αξιοποίηση το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων – Χάνι Χατζηγώγου

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου Πολιτισμού κ. Αστέριου Δημουλά και της Αντιδημάρχου Παιδείας& Άθλησης κ. Παρασκευής Γκουγκούλη με τον υπεύθυνο του Στρατιωτικού «Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων – Χάνι Χατζηγώγου», Ανθυπασπιστή κ. Βασίλειο Πουρνάρα.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η στρατηγική ανάδειξη και αξιοποίηση του Μουσείου ως σημαντικού πολιτιστικού και πολιτισμικού πυλώνα του Δήμου Ελασσόνας, με παράλληλη ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ιστορικού του ρόλου, ως χώρου ιστορικής μνήμης και τεκμηρίωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προοπτικές συνεργασίας που αφορούν:

την προώθηση δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου

την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή σχολικών μονάδων του Δήμου

την ενίσχυση της τουριστικής προβολής του Μουσείου

την οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και παρεμβάσεων ιστορικής μνήμης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία με τη Διοίκηση της VI Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού (VI ΤΑΞΥΠ), υπό τον Διοικητή Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Ζησέκα, καθώς και με το επιτελείο της Ταξιαρχίας, των οποίων η συμβολή θεωρείται καθοριστική για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνολική αναβάθμιση του Μουσείου.

Οι Αντιδημαρχίες Πολιτισμού και Παιδείας επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων που θα προάγει την πολιτιστική ανάπτυξη, θα ενισχύει την εκπαιδευτική κοινότητα και θα ωφελεί την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάδειξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής του κληρονομιάς.