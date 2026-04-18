Eναρξη παραστάσεων από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ

Ξεκίνησαν οι παραστάσεις της νέας θεατρικής σεζόντου Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου Κιλελέρ με το έργο της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας.

Πριν από την πρεμιέρα του έργου στο χαιρετισμός της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «…το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ συνεχίζει με συνέπεια, έμπνευση και ψυχή να χαρίζει στο κοινό ξεχωριστές πολιτιστικές στιγμές αποδεικνύοντας πως το θέατρο δεν είναι απλώς τέχνη αλλά μια ζωντανή εμπειρία που μας ενώνει και μας εκφράζει.Οι φετινές παραστάσεις ξεκινούνμε το θεατρικό «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»της Αγκάθα Κρίστι το οποίο δεν είναι ένα απλό αστυνομικό έργο αλλά ένα κείμενο που βυθίζεται στα πιο σκοτεινά διλήμματα των ηρώων. Έργο περίπλοκο και μοναδικό.

Η θεατρική σεζόν θα ολοκληρωθεί με ακόμη δύο έργα στις αρχές καλοκαιριού.Τρία έργα λοιπόν, πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, έντονη παρουσία του Θεατρικού Εργαστηρίου στα πολιτιστικά δρώμενα. Με σκληρή ομαδική δουλειά, αφοσίωση και βαθιά αγάπη για το θέατρο.Με πάθος και δημιουργικότητα, μας προσκαλεί και φέτος σε έναν κόσμο στον οποίο η τέχνη αποκτά ένταση και συναντά τη σκηνική μαγεία.Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάζονται για να κρατούν το Εργαστήρι ψηλά για να μοιραζόμαστε ωραίες θεατρικές στιγμές.

Ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, νιώθω βαθιά περηφάνια που τέτοιες πρωτοβουλίες ανθίζουν και βρίσκουν θερμή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, κρατώντας τον πολιτισμό ζωντανό, δυναμικό και ουσιαστικό.Το Θεατρικό εργαστήρι είναι δημοτικό εργαστήρι. Στηρίζεται από το Δήμο και παραμένει πάντα ανοιχτό για κάθε έναν που αγαπά την Τέχνη, το Θέατρο και τον Πολιτισμό.Σας εύχομαι ολόψυχα καλή θέαση και μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία!»

Οι παραστάσεις συνεχίζονται σήμερα Σάββατο 18 και αύριο Κυριακή 19 Απριλίου 2026 και ώρα 21.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας με δωρεάν είσοδο.

Η σκηνοθεσία είναι του ΆκυΜητσούλη ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της παράστασης είναι :

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευγενία Μιχάλη

Σχεδιασμός σκηνικού: Αρχιτεκτονικό Γραφείο Workroom // Ματίνα Μπουκουβάλα – Σοφία Δημογιάννη

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση : Αλέξανδρος Καρκάλας

Επιμέλεια διακόσμησης σκηνικού: Ροδόπη Ράου

Ήχος – Φώτα: Ευγενία Μιχάλη

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Ζιώγος

Διεύθυνση σκηνής: Σοφία Μπαντή

Σχεδιασμός αφίσας προγράμματος : Μαρία Κουτίβα

Φωτογραφίες : Θανάσης Καλιακούδας (η φωτογράφιση έγινε στον πολυχώρο Κτήμα Αίγλη)

Μακιγιάζ: ΒιβήΝικολάου Beauty Academy Studio

Κομμώσεις: Ελεάνα Αρβανιτοπούλου Κομμωτήριο Scissors

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Δήμητρα Μαρία Αναστασίου , Βασίλης Αναστασόπουλος , Δημήτρης Γκουργκούλιας , Βασίλης Δαρδούμπας , Βίκυ Κουκουλιάφκα , Λία Κουλίζη , Χαρούλα Κουτζαηλία , Ρούλα Μουστάκα , Γιώργος Μπόζαρλης , Ξένια Τσιγάρα , Γιάννης Χαρισμαϊδης , Χρήστος Αντωνίου και η μικρή Ιωάννα Ζουμπελούλη.