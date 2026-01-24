Eνα ανοιχτό φόρουμ πολιτών για το μέλλον της Λάρισας

Ο Δήμος Λαρισαίων διοργανώνει το AntifragiCity Citizens Forum, ένα ανοιχτό φόρουμ πολιτών με στόχο τη συνδιαμόρφωση προτάσεων για μια πόλη πιο βιώσιμη και προετοιμασμένη να αντιμετωπίζει μελλοντικές κρίσεις. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2026 στο JOIST Innovation Park στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, πολίτες της Λάρισας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δομημένες συζητήσεις, με στόχο την κατανόηση των αστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Λάρισα και τη συνδιαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων για το μέλλον πόλης. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα προκύψουν από το AntifragiCity Citizens Forum θα καταγραφούν συστηματικά και θα αξιοποιηθούν τόσο από τον Δήμο Λαρισαίων για τον τοπικό σχεδιασμό αστικών πολιτικών, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του έργου AntifragiCity.

Με τη διοργάνωση του φόρουμ, ο Δήμος Λαρισαίων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ανοιχτή διακυβέρνηση και σχεδιασμό πολιτικών με βάση τη γνώση και την εμπειρία της τοπικής κοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαιτείται εγγραφή ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AntifragiCityForumLarissa.

Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοικτές έως τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνίες: 6–7 Φεβρουαρίου 2026

Χώρος: JOIST Innovation Park, Τριπόλεως και Βαλτετσίου-Λάρισα

Διοργάνωση: Δήμος Λαρισαίων

Φόρμα εγγραφής:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AntifragiCityForumLarissa ,

εγγραφές ανοικτές έως 2 Φεβρουαρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο

https://antifragicity.eu/citizens-forums/faq-gr/



To Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Antifragicity, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon Europe.