Eνεργειακό κόστος και Αναπτυξιακός νόμος απασχόλησαν πρωτίστως την κλειστή γενική συνέλευση του ΣΘΕΒ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου η κλειστή συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΘΕΒ, στη Λάρισα παρουσία στο δεύτερο μέρος του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Ελευθέριου Κρητικού.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, η Διοίκηση του Συνδέσμου παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ΣΘΕΒ για την προηγούμενη χρονιά. Τα μέλη του Συνδέσμου ενέκριναν τον απολογισμό πεπραγμένων και τον προγραμματισμό δράσεων για το 2026 ενώ τέθηκαν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το ενεργειακό κόστος, ο αναπτυξιακός νόμος, καθώς και οι προκλήσεις και οι προοπτικές του παραγωγικού τομέα.

Στην καθιερωμένη ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Γιώργος Ρουπακιάς, υπογράμμισε ότι το 2025 σημαδεύτηκε από έντονη γεωπολιτική αστάθεια και βαθιές ανακατατάξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με την επιβολή δασμών να διαμορφώνει ένα νέο, πιο απαιτητικό πλαίσιο για το παγκόσμιο εμπόριο. Όπως τόνισε, η ενίσχυση του οικονομικού προστατευτισμού επηρέασε άμεσα τις ελληνικές εξαγωγές, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας και πίεσης. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα της Θεσσαλίας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ανάγκη ταχείας προσαρμογής, επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική τους, προκειμένου να διατηρήσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά τους. Στη ομιλία του ο Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο υψηλό ενεργειακό κόστος, που συνεχίζει να πλήττει την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στην ανάγκη για ένα σταθερό και βιώσιμο ενεργειακό πλαίσιο. Κρίσιμα ζητήματα παραμένουν οι υποδομές, οι εργασιακές σχέσεις και κυρίως η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη στρατηγικής στήριξης των επιχειρήσεων και δήλωσε τη δέσμευση του ΣΘΕΒ να συνεχίσει να εκπροσωπεί ενεργά τα μέλη του, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλίας.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό των πεπραγμένων η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελενα Καματέρη αναφέρθηκε εκτενώς στα πεδία δράσης και τις πρωτοβουλίες του ΣΘΕΒ για τη χρονιά που πέρασε, εστιάζοντας στις σημαντικές προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Οι παρεμβάσεις του ΣΘΕΒ εστιάζονται τόσο στο κρίσιμο πεδίο της ενέργειας για την προστασία της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τις θέσεις του για την ενίσχυση των υποδομών, του θεσμικού πλαισίου, των επενδυτικών κινήτρων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με το πρόγραμμα Skills4Jobs που υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, τα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης καθώς και στις ευρωπαϊκές δράσεις που ο ΣΘΕΒ συμμετέχει.

Πρόεδρος της φετινής Ετήσιας Συνέλευσης εξελέγη ο κ. Γιάννης Καντώνιας, Πρόεδρος του Ομίλου Βιοκαρπέτ ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ανέφερε πως: «H Γενική Συνέλευση του ΣΘΕΒ γίνεται σε μια εποχή ανατροπών και διαρκών αλλαγών που η Βιομηχανία βιώνει καθημερινά: Σε διεθνές επίπεδο, οι πρόσφατοι δασμοί, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η κλιματική κρίση και η μετάβαση σε πιο πράσινα συστήματα λειτουργίας δημιουργούν ένα ζήτημα για δυνατούς παίκτες. Αντίστοιχα, σε εθνικό επίπεδο, το διαρκώς υψηλότερο κόστος παραγωγής και λειτουργίας, οι κανονιστικές ρυθμίσεις, συμπιέζουν την υγιή επιχειρηματικότητα σε όλα τα στάδια. Σε αυτές τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις η ανάγκη για προσαρμογή, για ανθεκτικότητα, για διαρκή εξέλιξη αποτελεί κοινό παρονομαστή για όλες τις επιχειρήσεις της σύγχρονης Βιομηχανίας με σεβασμό απέναντι στο Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και την Κοινωνία». Ο κ. Καντώνιας έκλεισε την τοποθέτησή του με την ευχή σταματήσουν οι πολεμικές συγκρούσεις επισημαίνοντας πώς τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή.

Η κλειστή συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ελευθέριου Κρητικού.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κρητικός αναφέρθηκε στο δυσχερές διεθνές περιβάλλον, στην αστάθεια στη Μ. Ανατολή, στην αύξηση του κόστους παραγωγής και της ενέργειας και τόνισε ότι σήμερα παρά ποτέ είναι πιο αναγκαία μία σταθερή παραγωγική βάση. Ιδιαίτερα ανέφερε «…πως ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας δεν είναι αφηρημένη στρατηγική φιλοδοξία είναι όρος ανθεκτικότητας, εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής. Όσο πιο ασταθές γίνεται το διεθνές περιβάλλον τόσο πιο αναγκαίο είναι γίνεται για τη χώρα μία ισχυρότερη παραγωγική βάση, περισσότερη μεταποίηση, καλύτερες οργανωμένες υποδομές, σαφέστεροι κανόνες και υψηλότερη προστιθέμενη αξία». Σε αυτή την κατεύθυνση εντείνονται οι προσπάθειες το τελευταίο χρονικό διάστημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης για αναπτυξιακό σχεδιασμό, όπως πρόοδος στα επιχειρηματικά πάρκα, η πλήρης λειτουργία του open business, η αναμόρφωση των αδειοδοτικών υπηρεσιών, αλλά και η θεσμοθέτηση της εθνικής πολιτικής ποιότητας ώστε το Made in Greece, δηλαδή το παραγόμενο στη Ελλάδα, να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος, αξιοπιστία και διεθνής αναγνωρισιμότητα.

Τέλος, ο κ. Κρητικός εστίασε σε τρεις πυλώνες που χρειάζεται να δοθεί έμφαση, όπως η χωροταξία και η οργανωμένη χωροθέτηση της παραγωγής, η ποιότητα και η προέλευση της παραγωγής καθώς και η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα επιβεβαιώνουν τη βούληση για ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η ανοιχτή συνεδρίαση της συνέλευσης των μελών του ΣΘΕΒ θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

