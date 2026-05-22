Eνημέρωση από τις Τ.ΟΜ.Υ Λάρισας για την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης

Η υπέρταση είναι μια σιωπηλή νόσος που αφορά περίπου 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Εξ αυτών ένας στους τρεις δεν το γνωρίζει παραμένοντας με αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση. Αυτό ενέχει κινδύνους για την υγεία καθώς η υπέρταση είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου και σκοπό έχει να υπενθυμίζει την πρόληψη και τη σημασία της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Με αφορμή την ημέρα, Επαγγελματίες Υγείας των Τοπικών Μονάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Λάρισας ενημέρωσαν πολίτες στην πλατεία Προφήτη Ηλεία στις 14 Μαΐου.

Στόχος της δράσης η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε συνθήκες ηρεμίας και η ενημέρωση για τους παράγοντες που προλαμβάνουν, καθυστερούν την εμφάνιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης και συμβάλλουν στη μείωση της.