Eνημέρωση από τον Δήμο Τυρνάβου για τις κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι οι εργασίες κατεδάφισης των επικίνδυνων κτιρίων προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες σχετικά με την αφαίρεση των μετρητών ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσωρινή αναστολή των εργασιών σε συγκεκριμένα ακίνητα.

Για τον λόγο αυτό, καλούνται όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αφαίρεσης του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και κατόπιν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου στο τηλέφωνο 24923 50142.

Η έγκαιρη ανταπόκριση των ιδιοκτητών είναι απαραίτητη, ώστε οι κατεδαφίσεις να συνεχιστούν απρόσκοπτα, με ταχύτητα και ασφάλεια, ολοκληρώνοντας μια σημαντική διαδικασία για την προστασία των πολιτών και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.