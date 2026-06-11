Eνημέρωση για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Χάλκη

Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ πραγματοποίησε συνάντηση – ενημέρωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Χάλκης σχετικά με την έναρξη των εργασιών του έργου με τον τίτλο «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Χάλκης Δήμου Κιλελέρ» το οποίο χρηματοδοτείται από «Ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών»του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 1.802.419,35 €.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αντικατάσταση όλων των αγωγών εσωτερικού δικτύου του οικισμού με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 18.071 μέτρων. Επιπλέον, προβλέπεται να κατασκευαστείτηλεμετρικός σταθμός ελέγχου ποιότητας νερού και σταθμός ελέγχου παροχής-πίεσης, για τον έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. Επίσης, θα εγκατασταθεί σταθμός ρύθμισης παροχής-πίεσης για την ρύθμιση της πίεσης στο δίκτυο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες. Οι σταθμοί θα είναι πλήρως ενσωματωμένοι στο εγκατεστημένο σύστημα τηλεμετρίας της ΔΕΥΑ και οι λειτουργείες του θα είναι προγραμματιζόμενες και αυτοματοποιημένες ώστε να ελέγχονται πλήρως από απόσταση.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης – ενημέρωσης ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχιλλέας Βαρδακούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την έναρξη εργασιών, εντός των προσεχών ημερών, του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού ΔικτύουΎδρευσης Τ.Κ. Χάλκης Δήμου Κιλελέρ», ενός σημαντικού έργου υποδομής που απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Χάλκης. Η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, καθώς θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των απωλειών νερού, στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και στη διασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας του δικτύου. Ως ΔΕΥΑΚ συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που ενισχύουν τις βασικές υποδομές του Δήμου μας, με στόχο έναν σύγχρονο, λειτουργικό και βιώσιμο Δήμο για όλους τους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία και προώθηση του έργου, τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ, τους συνεργάτες και κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η συνεργασία και η επιμονή φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην καθημερινή προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής σε κάθε κοινότητα του Δήμου Κιλελέρ».

Τοποθετήσεις για την έναρξη των εργασιών έκαναν ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Γιάννης Παπακανάκης, ο Πρόεδρος της ΤΚ Χάλκης Βασίλης Κωστούλης και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με κατοίκους της Χάλκης που παραβρέθηκαν στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απόστολος Μαξιμιάδης, Σωτήρης Νταφόπουλος και Ευάγγελος Παπαγιαννούλης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ντίνος Κατσικάρης, Δημήτρης Κωστούληςκαι Τριαντάφυλλος Τσινούλης, και η ΤΣ της ΤΚ Χάλκης Ελένη Ντογκούλη.