Eνημέρωση για την ενδοσχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό από το Κέντρο Κοινότητας Κιλελέρ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ (Συνεχιζόμενη Δομή), της Αντιδημαρχίας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Εκφοβισμού, πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας και στο Δημοτικό Σχολείο Χάλκης.

Έπειτα από τις προσκλήσεις των ανωτέρω σχολείων, η Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Μαρία Βαρσάμη, με την παρουσία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής κας Σέβης Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, πραγματοποίησε μία ενημερωτική παρουσίαση στους μαθητές σχετικά με το τι είναι ο εκφοβισμός και ποιες μορφές μπορεί να έχει, τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση του φαινομένου, τις σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας στα παιδιά, τα χαρακτηριστικά των παιδιών που εμπλέκονται στα περιστατικά εκφοβισμού και βίας στα σχολεία, δίνοντας μια επιπλέον βαρύτητα στον ρόλο του παρατηρητή, καθώς και στις ενδείξεις ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα εκφοβισμού και βίας στο σχολείο και στους τρόπους αντιμετώπισης.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, το στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας πραγματοποίησε την βιωματική δραστηριότητα ¨Το δέντρο της δύναμής μου¨, όπου οι μαθητές μέσα από τον συμβολισμό αντιλήφθηκαν ότι οι λέξεις και οι πράξεις τους μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τους άλλους και ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν δεξιότητες ενσυναίσθησης, συνεργασίας και θετικής επικοινωνίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος για όλους.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Κέντρου Κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και ευαισθητοποίηση για την ενδοσχολική βία και σχολικό εκφοβισμό, με την υποστήριξη της Δ/νσης Διοικητικού και Κοινωνικής Μέριμνας.

Η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ (Συνεχιζόμενη Δομή) με Κωδικό ΟΠΣ 6003059, υλοποιείται από τον Δήμο Κιλελέρ και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+).