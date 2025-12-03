Eνημέρωση για τον σακχαρώδη διαβήτη από τις ΤΟΜΥ Λάρισας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), οι ΤΟΜΥ του Δήμου Λαρισαίων βρέθηκαν κοντά στους πολίτες, πραγματοποιώντας ενημερωτική παρέμβαση την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στην πλατεία του Προφήτη Ηλία.

Στόχος της δράσης ήταν η παροχή πληροφοριών σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη, τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης και τη δυνατότητα διαχείρισης μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Οι Επισκέπτριες Υγείας των ΤΟΜΥ παρείχαν στους ενδιαφερόμενους πολίτες την ευκαιρία για ενημέρωση και συμβουλευτική σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα, την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση, ως μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της νόσου, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της υιοθέτησης υγιεινότερων συνηθειών.

Παράλληλα, διανεμήθηκε εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας έντυπο υλικό, όπως οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί για την κάθε ηλικιακή ομάδα, παρέχοντας τεκμηριωμένες και πρακτικές οδηγίες στους πολίτες.

* Να αναφερθεί ότι οι ΤΟΜΥ, Tοπικές Ομάδες Υγείας Λάρισας, εντάσσονται στο «Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.