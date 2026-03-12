Eνημέρωση γονέων για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Ενημερωτική εκδήλωση για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.

Η δράση απευθυνόταν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου και εντασσόταν στις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας γύρω από τα ζητήματα της ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής Πληροφορικής και Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Δημήτριος Γ. Λιόβας, ο οποίος παρουσίασε με σαφή, κατανοητό και βιωματικό τρόπο τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη χρήση του Διαδικτύου από παιδιά και εφήβους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκαν σημαντικές πτυχές της ψηφιακής ζωής των παιδιών και οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο διαδικτυακό περιβάλλον, ενώ δόθηκαν πρακτικές συμβουλές προς τους γονείς για τον ρόλο τους στην πρόληψη και την προστασία των ανηλίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε ζητήματα όπως:

τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας και ο διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyberbullying),

και ο (Cyberbullying), οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ,

, ο εθισμό ς στο Διαδίκτυο και στα ψηφιακά παιχνίδια,

στο Διαδίκτυο και στα ψηφιακά παιχνίδια, η αποπλάνηση ανηλίκων μέσω διαδικτύου (grooming),

μέσω διαδικτύου (grooming), οι διαδικτυακές και τηλεφωνικές απάτες, καθώς και οι εκβιασμοί μέσω ψηφιακών μέσων.

Η δράση ολοκληρώθηκε με εποικοδομητική συζήτηση, κατά την οποία απαντήθηκαν ερωτήματα και προβληματισμοί των γονέων σχετικά με την καθημερινή ψηφιακή δραστηριότητα των παιδιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας και της ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, προτρέποντας το ακροατήριο να μοιράζονται κάθε ζήτημα που αφορά την ψηφιακή τους ζωή και να ζητούν βοήθεια χωρίς φόβο ή δισταγμό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. Οι παρευρισκόμενοι ευχαρίστησαν τον κ. Δημήτριο Λιόβα για την εμπνευσμένη του ομιλία, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο ενημέρωσης και τον ουσιαστικό διάλογο που αναπτύχθηκε.

Το σύνολο της παρουσίασης, καθώς και πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, τέθηκε στη διάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών σε ψηφιακή μορφή για την περαιτέρω ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.