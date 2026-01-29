Eνημερωτική δράση για τον εμβολιασμό των ενηλίκων από τις ΤΟΜΥ Λάρισας

Με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, οι ΤΟΜΥ Λάρισας, συγκεκριμένα η ΤΟΜΥ Φιλιππούπολης, Αμπελοκήπων, Αγίου Γεωργίου και Γιάννουλης, πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης, την Πέμπτη 15/1/2026, στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας με θέμα τον Εμβολιασμό των Ενηλίκων.

Η δράση επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού ως το ισχυρότερο μέσο πρόληψης έναντι σοβαρών νοσημάτων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τονίστηκε η ανάγκη για συστηματική πρόληψη, καθώς ο εμβολιασμός αποτελεί μια δια βίου θωράκιση της δημόσιας υγείας.

Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα οφέλη του εμβολιασμού, καθώς και για τη σημασία των αναμνηστικών δόσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της προστασίας μας, καθιστώντας τον εμβολιασμό το πιο ισχυρό όπλο πρόληψης σε κάθε στάδιο της ζωής μας.