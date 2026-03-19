Eνημερωτική εκδήλωση από το Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας με τίτλο «Εφηβεία: Το ταξίδι από την καταιγίδα στη δύναμη», την οποία παρακολούθησε το σύνολο της σχολικής κοινότητας, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του σχολείου για την Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (bullying) και υλοποιήθηκε με τη στήριξη και την ενθάρρυνση της Διευθύντριας του σχολείου κ. Αθηνάς Μήλιου, η οποία υποστηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας γύρω από ζητήματα που αφορούν την εφηβική ηλικία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι, αλλά και την ενδυνάμωσή τους μέσα από την κατανόηση των ψυχολογικών και κοινωνικών αλλαγών που βιώνουν.

Τη διοργάνωση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου:

κ. Βάια Τζόκα, PhD, Φιλόλογος, Συντονίστρια Γυμνασίου, Σύμβουλος Σχολικής Ζωής και Μέντορας

κ. Ματιάννα Νάκα, ΜΑ Αγγλικής Φιλολογίας και Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

κ. Ευαγγελία Τσιούκα, ΜΑ Μουσικός και Μέντορας

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κ.Κατερίνα Κυριακού, Ψυχολόγος MSc και Health & Success Coach, η οποία ανέπτυξε με επιστημονικό αλλά και άμεσα κατανοητό τρόπο σημαντικές πτυχές της εφηβείας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάστηκαν θέματα όπως η νευρολογική και ψυχολογική διάσταση της εφηβείας, οι αλλαγές και οι εσωτερικές διεργασίες που βιώνουν οι έφηβοι, η επίδραση της ομάδας και του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και τρόποι διαχείρισης του άγχους και του στρες στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Οι μαθητές παρακολούθησαν την εκδήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά, εκφράζοντας σκέψεις, απορίες και προσωπικούς προβληματισμούς. Η βιωματική διάσταση της παρουσίασης ενθάρρυνε τον διάλογο και δημιούργησε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να μοιραστούν εμπειρίες και να προβληματιστούν πάνω σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από τον κ. Κώστα Ζαρκαδούλα, ο οποίος πρόσφερε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική νότα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ζεστού και δημιουργικού κλίματος.

Η δράση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για προβληματισμό, διάλογο και ενίσχυση της ενσυναίσθησης μέσα στη σχολική κοινότητα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της υποστήριξης των νέων κατά τη διάρκεια της εφηβείας.