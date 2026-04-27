Eνημερωτική ημερίδα για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στη Λάρισα

Ο Δήμος Λαρισαίων – Τμήμα Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, με τίτλο «Η Νίκη δεν θέλει Doping».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου 2026 και ώρα 19:30, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά στη Λάρισα.

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας θα είναι ο Δρ. Γρηγόρης Λέων, Διοικητής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος θα αναπτύξει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, τις επιπτώσεις και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον σύγχρονο αθλητισμό. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο κ. Αντώνης Κυρίκος.

Με το πέρας της ημερίδας θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα για διάλογο, ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων.

Η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη Λάρισα, μια πόλη με έντονη αθλητική δραστηριότητα και ισχυρή παρουσία αθλητικών συλλόγων. Στόχος της ημερίδας είναι η ουσιαστική ενημέρωση, η πρόληψη και η ενίσχυση της αθλητικής παιδείας, προάγοντας τις αξίες του καθαρού και υγιούς αθλητισμού.

Κάλεσμα Συμμετοχής

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους, προπονητές, αθλητές, γονείς και φίλους του αθλητισμού να παρευρεθούν στην ημερίδα.

Η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο του ντόπινγκ αποτελούν ευθύνη όλων μας. Μέσα από τη γνώση, την πρόληψη και τον διάλογο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα υγιές και καθαρό αθλητικό περιβάλλον για τη νέα γενιά.

Σας καλούμε να στηρίξετε ενεργά αυτή την προσπάθεια και να συμβάλετε στη διάδοση των αξιών του ευ αγωνίζεσθαι, της δικαιοσύνης και της ακεραιότητας στον αθλητισμό. Η συμμετοχή όλων θα ενισχύσει το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όσους αγωνίζονται καθαρά. Να σημειωθεί ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.