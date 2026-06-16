Eντονο μουσικό χρώμα από την Παιδική Χορωδία Δήμου Ελασσόνας στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Φανή χωρίς φωνή»

Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου, στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας, η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Η Φανή χωρίς φωνή» της συγγραφέα Ελένης Τζιγκούρα, σε διοργάνωση του Δήμου Ελασσόνας.

Κεντρικό και ιδιαίτερα ξεχωριστό ρόλο στην εκδήλωση είχε η Παιδική Χορωδία Δήμου Ελασσόνας και το τμήμα της Προχορωδίας, που με την παρουσία και το μουσικό τους πρόγραμμα έντυσαν τη βραδιά με ευαισθησία, χρώμα και συγκίνηση, αναδεικνύοντας με τον πιο ζωντανό τρόπο τη θεματική του βιβλίου γύρω από την απώλεια, τη σιωπή και την επανακάλυψη της «φωνής» μέσα από την τέχνη.

Η Παιδική Χορωδία Δήμου Ελασσόνας, υπό τη διεύθυνση της Ευλαμπίας Ντούλα, παρουσίασε ένα προσεγμένο μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια από τον κόσμο του παραμυθιού, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συναισθηματική κορύφωση της βραδιάς και αποχαιρετώντας τη σχολική χρονιά με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Στο πιάνο συνόδευσε ο Παναγιώτης Μπαλανίκας.

Η εκδήλωση βασίζεται στην ιστορία της μικρής Φανής, η οποία, μετά την απώλεια της μητέρας της, επιλέγει τη σιωπή ως τρόπο διαχείρισης του πένθους. Μέσα από την επαφή της με την τέχνη και τη ζωγραφική, ανακαλύπτει νέους τρόπους έκφρασης, με την τέχνη να λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας και συναισθηματικής απελευθέρωσης.

Την παρουσίαση πλαισίωσε η ψυχολόγος Κική Ανδρεάδου, η οποία ανέλυσε επιστημονικά τη διαδικασία διαχείρισης της απώλειας και τον καθοριστικό ρόλο της τέχνης στην ψυχική ενδυνάμωση παιδιών και ενηλίκων.

Ιδιαίτερα ζωντανή και διαδραστική ήταν η παρουσία της συγγραφέα Ελένης Τζιγκούρα, η οποία ενέταξε τα παιδιά του κοινού στην αφήγηση, δημιουργώντας μια βιωματική εμπειρία συμμετοχής και επικοινωνίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας Αστέριος Δημουλάς, καθώς και η διεθνώς αναγνωρισμένη δημοσιογράφος Αθηνά Κρικέλη του «EllopiaMediaGroup» στις ΗΠΑ, συνεργάτης του NationalGeographic και του TripAdvisor στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης και ενισχύουν τη συμμετοχή των παιδιών στον πολιτισμό.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η συγγραφέας υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου της και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά και τους γονείς.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το βιβλιοπωλείο Bla-Bla (Αγιάς 82, Λάρισα).