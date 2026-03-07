Eξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις στη Λάρισα – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα κέρδη (φωτο/βίντεο)

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, 6 Μαρτίου 2026, στη Λάρισα, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -4- μέλη, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και εκβιάσεις τετελεσμένες και σε απόπειρα με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα, του νόμου που αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, της καταπολέμησης της φαρμοκοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου βρέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια. Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-52.930- ευρώ,

-2.267- λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,

-14- πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,

-5- όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι)

-7- ρολόγια, πλήθος από χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν, τσάντες,

πλήθος φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος,

-9- γεμιστήρες και κουτί μεταφοράς πιστολιού,

-13- αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,

-43- ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,

-6- αμπούλες αναβολικής ουσίας,

-6- κάμερες,-5- καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

-12- κινητά τηλέφωνα,

-3- αορτήρες, κουκούλα full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα,

-2- ρόπαλα,

-6- άδειες κατοχής όπλου και

-3- συναλλαγματικές.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα -1.093.000- ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ, για τον έτερο συλληφθέντα, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

