Eπίσημη έναρξη για το Τυρναβίτικο Καρναβάλι (φωτο)

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου γεμάτης χαρά, δημιουργία, σάτιρα και πολιτιστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

O Τύρναβος πλημμύρισε χρώματα, μουσικές και χαμόγελα, με κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν ενεργά στο εορταστικό κλίμα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά ότι το Τυρναβίτικο Καρναβάλι αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της περιοχής και σημαντικό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Η έναρξη των εκδηλώσεων συνοδεύτηκε από πλούσιο πρόγραμμα, ζωντάνια και παλμό, αναδεικνύοντας τη συλλογική προσπάθεια του Δήμου, των συλλόγων, των εθελοντών και όλων όσοι εργάστηκαν με μεράκι για την προετοιμασία και την επιτυχία της διοργάνωσης.

Συμμετείχαν ο Σύλλογος Γαϊτανάκι – Μπουρανί, ο Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου, ο Χορευτικός Όμιλος Τυρνάβου «Η Άμπελος», η Καρναβαλική Ομάδα Ζουλού και το Κρουστοδρόμιο της Φιλαρμονικής Δήμου Τυρνάβου. Φιλική συμμετοχή: Τέλης Μπλαντα, Βάιος Μάλκα και ο μικρός Δημήτρης Σαλτσίδης.Τη σκηνοθεσία και επιμέλεια των κειμενων είχε η Δώρα Τσακνάκη.

Ακολούθησε συναυλία με τους Aladala Band που χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη κέφι.

Το Τυρναβίτικο Καρναβάλι συνεχίζεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων τις επόμενες ημέρες, προσκαλώντας όλους να συμμετάσχουν ενεργά, να γιορτάσουν, να δημιουργήσουν και να κρατήσουν ζωντανό το αποκριάτικο πνεύμα της πόλης.